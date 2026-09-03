S&P 500-Titel Caseys General Stores-Aktie: Über diese Dividendenzahlung können sich Caseys General Stores-Aktionäre freuen

Wie im Rahmen der Hauptversammlung von S&P 500-Wert Caseys General Stores am 02.09.2026 beschlossen wurde, beträgt die Dividende für das Jahr 2026 2,28 USD. Damit wurde die Caseys General Stores-Dividendenausschüttung im Vorjahresvergleich um 14,00 Prozent aufgebessert. Insgesamt wurde entschieden 83,14 Mio. USD an Aktionäre auszuzahlen. Die Gesamtausschüttung kletterte damit im Vorjahresvergleich um 14,98 Prozent.

Veränderung der Dividendenrendite

Zum NASDAQ-Schluss notierte der Caseys General Stores-Anteilsschein am Tag der Hauptversammlung bei 753,59 USD. Caseys General Stores weist für 2026 eine Dividendenrendite von 0,28 Prozent auf. Damit hat sich die Dividendenrendite im Vergleich zum Vorjahr verringert, damals betrug sie noch 0,43 Prozent.

Aktienkurs im Verhältnis zu realer Rendite

Im Zeitraum von 1 Jahr hat sich der Caseys General Stores-Kurs via NASDAQ 50,84 Prozent nach oben entwickelt. Die reale Rendite (Kurs + Dividende) hat sich mit einer Steigerung von 50,89 Prozent besser entwickelt als der Caseys General Stores-Kurs.

Dividendenerwartung von Dividenden-Titel Caseys General Stores

Für 2027 gehen FactSet-Analysten von einer Steigerung der Dividende auf 2,57 USD aus. Für die Dividendenrendite würde dies laut FactSet-Schätzungen einen Anstieg auf 0,34 Prozent bedeuten.

Basisinformationen zu Caseys General Stores

Die Marktkapitalisierung des S&P 500-Unternehmens Caseys General Stores beläuft sich aktuell auf 28,416 Mrd. USD. Das KGV von Caseys General Stores beträgt aktuell 42,90. Der Umsatz von Caseys General Stores betrug in 2026 17,561 Mrd. USD. Der Gewinn je Aktie belief sich derweil auf 19,16 USD.

Redaktion finanzen.at