Casey's General Stores Aktie
WKN: 885039 / ISIN: US1475281036
|Ausschüttung an Investoren
|
03.09.2026 16:36:18
S&P 500-Titel Caseys General Stores-Aktie: Über diese Dividendenzahlung können sich Caseys General Stores-Aktionäre freuen
Wie im Rahmen der Hauptversammlung von S&P 500-Wert Caseys General Stores am 02.09.2026 beschlossen wurde, beträgt die Dividende für das Jahr 2026 2,28 USD. Damit wurde die Caseys General Stores-Dividendenausschüttung im Vorjahresvergleich um 14,00 Prozent aufgebessert. Insgesamt wurde entschieden 83,14 Mio. USD an Aktionäre auszuzahlen. Die Gesamtausschüttung kletterte damit im Vorjahresvergleich um 14,98 Prozent.
Veränderung der Dividendenrendite
Zum NASDAQ-Schluss notierte der Caseys General Stores-Anteilsschein am Tag der Hauptversammlung bei 753,59 USD. Caseys General Stores weist für 2026 eine Dividendenrendite von 0,28 Prozent auf. Damit hat sich die Dividendenrendite im Vergleich zum Vorjahr verringert, damals betrug sie noch 0,43 Prozent.
Aktienkurs im Verhältnis zu realer Rendite
Im Zeitraum von 1 Jahr hat sich der Caseys General Stores-Kurs via NASDAQ 50,84 Prozent nach oben entwickelt. Die reale Rendite (Kurs + Dividende) hat sich mit einer Steigerung von 50,89 Prozent besser entwickelt als der Caseys General Stores-Kurs.
Dividendenerwartung von Dividenden-Titel Caseys General Stores
Für 2027 gehen FactSet-Analysten von einer Steigerung der Dividende auf 2,57 USD aus. Für die Dividendenrendite würde dies laut FactSet-Schätzungen einen Anstieg auf 0,34 Prozent bedeuten.
Basisinformationen zu Caseys General Stores
Die Marktkapitalisierung des S&P 500-Unternehmens Caseys General Stores beläuft sich aktuell auf 28,416 Mrd. USD. Das KGV von Caseys General Stores beträgt aktuell 42,90. Der Umsatz von Caseys General Stores betrug in 2026 17,561 Mrd. USD. Der Gewinn je Aktie belief sich derweil auf 19,16 USD.
Redaktion finanzen.at
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Nachrichten zu Casey's General Stores Inc
|
02.09.26
|Gute Stimmung in New York: Zum Ende des Mittwochshandels Pluszeichen im S&P 500 (finanzen.at)
|
02.09.26
|Freundlicher Handel: Das macht der S&P 500 am Nachmittag (finanzen.at)
|
02.09.26
|Optimismus in New York: S&P 500 am Mittag im Aufwind (finanzen.at)
|
02.09.26
|Gute Stimmung in New York: S&P 500 klettert zum Start des Mittwochshandels (finanzen.at)
|
01.09.26
|Schwacher Wochentag in New York: S&P 500 zeigt sich zum Ende des Dienstagshandels leichter (finanzen.at)
|
01.09.26
|NYSE-Handel S&P 500 verliert nachmittags (finanzen.at)
|
01.09.26
|Minuszeichen in New York: S&P 500 verbucht mittags Verluste (finanzen.at)
|
01.09.26
|Schwache Performance in New York: S&P 500 präsentiert sich zum Start des Dienstagshandels schwächer (finanzen.at)
Analysen zu Casey's General Stores Inc
Aktien in diesem Artikel
|Casey's General Stores Inc
|649,20
|-0,06%
Letzte Top-Ranking Nachrichten
Börse aktuell - Live TickerATX geht stärker in den Feierabend -- DAX letztlich im Plus - 26.000er-Marke zurückerobert -- Wall Street freundlich -- Asiens Börsen zum Handelsende gespalten
Der heimische Markt präsentierte sich am Donnerstag mit Gewinnen. Der deutsche Leitindex legte ebenfalls zu. An der Wall Street wurden Gewinne gemacht. An den Märkten in Asien ging es am Donnerstag in unterschiedliche Richtungen.