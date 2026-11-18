CBRE Grou a Aktie
WKN DE: A1JLYH / ISIN: US12504L1098
|Profitable CBRE Group A-Investition?
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18.11.2026 16:03:47
S&P 500-Titel CBRE Group A-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in CBRE Group A von vor 5 Jahren abgeworfen
Heute vor 5 Jahren wurde die CBRE Group A-Aktie via Börse NYSE gehandelt. Zum Handelsende stand das CBRE Group A-Papier an diesem Tag bei 99,61 USD. Bei einem CBRE Group A-Investment von 100 USD zu diesem Zeitpunkt, hätte ein Anleger nun 1,004 CBRE Group A-Aktien in seinem Portfolio. Das Investment hätte nun einen Wert von 131,22 USD, da sich der Wert eines CBRE Group A-Anteils am 17.11.2026 auf 130,71 USD belief. Damit hätte sich der Wert des ursprünglichen Investments um 31,22 Prozent gesteigert.
Der Börsenwert von CBRE Group A belief sich zuletzt auf 38,39 Mrd. USD.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
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