S&P 500-Titel CBRE Group A-Aktie: So viel Gewinn hätte eine CBRE Group A-Investition von vor 5 Jahren eingebracht

Wer vor Jahren in CBRE Group A eingestiegen ist, könnte sich nun über so viel Gewinn freuen.

Vor 5 Jahren wurde das CBRE Group A-Papier via Börse NYSE gehandelt. Zur Schlussglocke waren CBRE Group A-Anteile an diesem Tag 102,35 USD wert. Hätte ein Anleger 10 000 USD zu diesem Zeitpunkt in die CBRE Group A-Aktie investiert, befänden sich nun 97,704 CBRE Group A-Anteile in seinem Portfolio. Mit dem vergangenen Schlussstand 134,23 USD gerechnet, wäre die Investition nun 13 114,80 USD wert. Damit hätte sich der Wert der ursprünglichen Investition um 31,15 Prozent vermehrt.

Jüngst verzeichnete CBRE Group A eine Marktkapitalisierung von 37,90 Mrd. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at