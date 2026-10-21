CBRE Grou a Aktie
WKN DE: A1JLYH / ISIN: US12504L1098
|CBRE Group A-Investment
|
21.10.2026 16:03:39
S&P 500-Titel CBRE Group A-Aktie: So viel Gewinn hätte eine CBRE Group A-Investition von vor 5 Jahren eingebracht
Vor 5 Jahren wurde das CBRE Group A-Papier via Börse NYSE gehandelt. Zur Schlussglocke waren CBRE Group A-Anteile an diesem Tag 102,35 USD wert. Hätte ein Anleger 10 000 USD zu diesem Zeitpunkt in die CBRE Group A-Aktie investiert, befänden sich nun 97,704 CBRE Group A-Anteile in seinem Portfolio. Mit dem vergangenen Schlussstand 134,23 USD gerechnet, wäre die Investition nun 13 114,80 USD wert. Damit hätte sich der Wert der ursprünglichen Investition um 31,15 Prozent vermehrt.
Jüngst verzeichnete CBRE Group A eine Marktkapitalisierung von 37,90 Mrd. USD.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Nachrichten zu CBRE Group Inc. (A)
|
21.10.26
|S&P 500-Titel CBRE Group A-Aktie: So viel Gewinn hätte eine CBRE Group A-Investition von vor 5 Jahren eingebracht (finanzen.at)
|
21.10.26
|Ausblick: CBRE Group A vermeldet Zahlen zum jüngsten Quartal (finanzen.net)
|
14.10.26
|S&P 500-Papier CBRE Group A-Aktie: So viel Gewinn hätte eine CBRE Group A-Investition von vor 3 Jahren eingebracht (finanzen.at)
|
07.10.26
|S&P 500-Papier CBRE Group A-Aktie: So viel Verlust hätte ein Investment in CBRE Group A von vor einem Jahr eingebracht (finanzen.at)
|
07.10.26
|Erste Schätzungen: CBRE Group A präsentiert Quartalsergebnisse (finanzen.net)
|
30.09.26
|S&P 500-Wert CBRE Group A-Aktie: So viel Gewinn hätte eine CBRE Group A-Investition von vor 10 Jahren eingebracht (finanzen.at)
|
23.09.26
|S&P 500-Titel CBRE Group A-Aktie: So viel Gewinn hätte eine Investition in CBRE Group A von vor 5 Jahren abgeworfen (finanzen.at)
|
16.09.26
|S&P 500-Wert CBRE Group A-Aktie: So viel Gewinn hätte eine CBRE Group A-Investition von vor 3 Jahren eingebracht (finanzen.at)
Analysen zu CBRE Group Inc. (A)
Eintrag hinzufügen Eintrag bearbeiten
Hinweis: Sie möchten dieses Wertpapier günstig handeln? Sparen Sie sich unnötige Gebühren! Bei finanzen.net Brokerage handeln Sie Ihre Wertpapiere für nur 5 Euro Orderprovision* pro Trade? Hier informieren!
Erfolgreich hinzugefügt! Zu Portfolio/Watchlist wechseln.
Es ist ein Fehler aufgetreten!
Aktien in diesem Artikel
|CBRE Group Inc. (A)
|116,75
|-2,46%
Letzte Top-Ranking Nachrichten
Börse aktuell - Live TickerATX sackt kräftig ab -- DAX leichter -- US-Börsen schwächer - NASDAQ tiefrot -- Asiens Börsen sinken schließlich deutlich
Am heimischen Aktienmarkt geht es deutlich abwärts, während sich der deutsche Aktienmarkt im Minus bewegt. Die Wall Street notiert leichter. An den Börsen in Asien ging es am Donnerstag nach unten.