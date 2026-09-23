S&P 500-Titel CBRE Group A-Aktie: So viel Gewinn hätte eine Investition in CBRE Group A von vor 5 Jahren abgeworfen

So viel hätten Investoren mit einem frühen Investment in CBRE Group A-Aktien verdienen können.

Am 23.09.2021 wurde die CBRE Group A-Aktie an der Börse NYSE gehandelt. Zur Schlussglocke waren die Anteile an diesem Tag 96,05 USD wert. Anleger, die zu diesem Zeitpunkt 1 000 USD in den Konzern investierten, besitzen nun 10,411 CBRE Group A-Aktien. Da sich der Wert eines Papiers am 22.09.2026 auf 141,05 USD (Schlussstand) belief, wäre die ursprüngliche Investition nun 1 468,51 USD wert. Damit hätte sich der Wert des ursprünglichen Investments um 46,85 Prozent vermehrt.

Die Marktkapitalisierung von CBRE Group A bezifferte sich zuletzt auf 41,36 Mrd. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at