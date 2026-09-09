S&P 500-Titel CBRE Group A-Aktie: So viel Verlust hätte eine Investition in CBRE Group A von vor einem Jahr bedeutet

Das wäre der Verlust bei einem frühen CBRE Group A-Investment gewesen.

CBRE Group A-Anteile wurden heute vor 1 Jahr via Börse NYSE gehandelt. Zur Schlussglocke war das Papier an diesem Tag 162,09 USD wert. Bei einem Investment von 10 000 USD in CBRE Group A-Papiere vor 1 Jahr, wäre ein Anleger nun im Besitz von 61,694 CBRE Group A-Aktien. Da sich der Wert einer Aktie am 08.09.2026 auf 142,26 USD (Schlussstand) belief, wäre die ursprüngliche Investition nun 8 776,61 USD wert. Das entspricht einer Abnahme von 12,23 Prozent.

Der Marktwert von CBRE Group A betrug jüngst 42,84 Mrd. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at