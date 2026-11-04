CBRE Grou a Aktie
WKN DE: A1JLYH / ISIN: US12504L1098
|Langfristige Investition
|
04.11.2026 16:03:36
S&P 500-Titel CBRE Group A-Aktie: So viel Verlust hätte eine Investition in CBRE Group A von vor einem Jahr bedeutet
Heute vor 1 Jahr fand an der Börse NYSE Handel mit der CBRE Group A-Aktie statt. Diesen Handelstag beendeten die Anteile bei 151,44 USD. Bei einem Investment von 1 000 USD in das CBRE Group A-Papier vor 1 Jahr, wäre ein Anleger nun im Besitz von 6,603 CBRE Group A-Anteilen. Da sich der letzte Schlusskurs der CBRE Group A-Aktie auf 135,52 USD belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 894,88 USD wert. Damit hätte sich der Wert der ursprünglichen Investition um 10,51 Prozent verringert.
CBRE Group A wurde am Markt mit 39,44 Mrd. USD bewertet.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
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