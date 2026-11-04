S&P 500-Titel CBRE Group A-Aktie: So viel Verlust hätte eine Investition in CBRE Group A von vor einem Jahr bedeutet

Heute vor 1 Jahr fand an der Börse NYSE Handel mit der CBRE Group A-Aktie statt. Diesen Handelstag beendeten die Anteile bei 151,44 USD. Bei einem Investment von 1 000 USD in das CBRE Group A-Papier vor 1 Jahr, wäre ein Anleger nun im Besitz von 6,603 CBRE Group A-Anteilen. Da sich der letzte Schlusskurs der CBRE Group A-Aktie auf 135,52 USD belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 894,88 USD wert. Damit hätte sich der Wert der ursprünglichen Investition um 10,51 Prozent verringert.

CBRE Group A wurde am Markt mit 39,44 Mrd. USD bewertet.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at