CDW Aktie

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WKN DE: A1W0KL / ISIN: US12514G1085

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CDW-Performance 15.10.2026 16:03:55

S&P 500-Titel CDW-Aktie: Hätte sich eine CDW-Kapitalanlage von vor einem Jahr bezahlt gemacht?

Bei einem frühen CDW-Investment könnten sich Anleger über so viel Gewinn freuen.

Das CDW-Papier wurde heute vor 1 Jahr via Börse NAS gehandelt. Zum Handelsende stand das Papier an diesem Tag bei 148,83 USD. Bei einer 10 000-USD-Investition vor 1 Jahr, hätten Anleger nun 67,191 CDW-Aktien im Portfolio. Da sich der Wert einer Aktie am 14.10.2026 auf 150,10 USD (Schlussstand) belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 10 085,33 USD wert. Daraus ergibt sich eine Performance von +0,85 Prozent.

Der Marktwert von CDW betrug jüngst 19,02 Mrd. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at

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