CDW Aktie

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WKN DE: A1W0KL / ISIN: US12514G1085

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Rentable CDW-Investition? 12.11.2026 16:03:44

S&P 500-Titel CDW-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in CDW von vor einem Jahr abgeworfen

Diesen Gewinn hätte ein früher Einstieg in die CDW-Aktie gebracht.

Heute vor 1 Jahr wurde die CDW-Aktie an der Börse NAS gehandelt. Zur Schlussglocke war das CDW-Papier an diesem Tag 147,39 USD wert. Hätte ein Anleger 100 USD zu diesem Zeitpunkt in die CDW-Aktie investiert, wäre er nun im Besitz von 0,678 CDW-Anteilen. Die Anlage hätte nun einen Wert von 117,43 USD, da sich der Wert eines CDW-Papiers am 11.11.2026 auf 173,08 USD belief. Mit einer Performance von +17,43 Prozent hätte sich das Investment somit positiv entwickelt.

Jüngst verzeichnete CDW eine Marktkapitalisierung von 21,13 Mrd. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at

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