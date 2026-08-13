S&P 500-Titel CDW-Aktie: So viel hätten Anleger mit einem Investment in CDW von vor 10 Jahren verdient

Bei einem frühen CDW-Investment könnten sich Investoren über so viel Gewinn freuen.

Am 13.08.2016 wurde die CDW-Aktie an der Börse NAS wochenend-bedingt nicht gehandelt. Zur Schlussglocke des vorherigen Handelstages war das Papier 45,29 USD wert. Bei einer Investition in Höhe von 10 000 USD zu diesem Zeitpunkt, befänden sich nun 220,799 CDW-Aktien im Depot. Die Investition hätte nun einen Wert von 30 176,64 USD, da sich der Wert eines CDW-Papiers am 12.08.2026 auf 136,67 USD belief. Daraus ergibt sich eine Performance von +201,77 Prozent.

Insgesamt war CDW zuletzt 16,95 Mrd. USD wert.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at