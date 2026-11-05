CDW Aktie

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WKN DE: A1W0KL / ISIN: US12514G1085

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CDW-Investition 05.11.2026 16:03:50

S&P 500-Titel CDW-Aktie: So viel hätten Anleger mit einem Investment in CDW von vor 10 Jahren verdient

Diesen Gewinn hätte ein früher Einstieg in die CDW-Aktie gebracht.

Am 05.11.2016 wurden CDW-Anteile an der Börse NAS wochenend-bedingt nicht gehandelt. Den vorangegangenen Handelstag beendeten die Anteile bei 43,73 USD. Bei einer 10 000-USD-Investition vor 10 Jahren, wären Anleger nun im Besitz von 228,676 CDW-Papiere. Die gehaltenen CDW-Aktien wären am 04.11.2026 38 589,07 USD wert, da der Schlussstand 168,75 USD betrug. Daraus ergibt sich eine Performance von +285,89 Prozent.

Zuletzt verbuchte CDW einen Börsenwert von 18,69 Mrd. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at

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