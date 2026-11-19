Das wäre der Verlust bei einem frühen Einstieg in CDW gewesen.

Am 19.11.2023 wurden CDW-Anteile via Börse NAS wochenend-bedingt nicht gehandelt. Am Handelstag zuvor standen die Anteile letztlich bei 215,29 USD. Wenn ein Anleger damals 1 000 USD in die CDW-Aktie investiert hätte, hätte er nun 4,645 Anteile im Depot. Da sich der letzte Schlusskurs auf 169,01 USD belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 785,03 USD wert. Damit wäre die Investition 21,50 Prozent weniger wert.

Am Markt war CDW jüngst 20,39 Mrd. USD wert.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at