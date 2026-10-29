CDW Aktie

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WKN DE: A1W0KL / ISIN: US12514G1085

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CDW-Investition 29.10.2026 16:03:51

S&P 500-Titel CDW-Aktie: So viel Verlust hätte eine Investition in CDW von vor 5 Jahren bedeutet

So viel Verlust hätte ein früher Einstieg in die CDW-Aktie Investoren gebracht.

Heute vor 5 Jahren wurde das CDW-Papier an der Börse NAS gehandelt. Zur Schlussglocke waren die Anteile an diesem Tag 186,65 USD wert. Hätte ein Anleger 1 000 USD zu diesem Zeitpunkt in die CDW-Aktie investiert, befänden sich nun 5,358 CDW-Anteile in seinem Portfolio. Die Investition hätte nun einen Wert von 871,47 USD, da sich der Wert eines CDW-Anteils am 28.10.2026 auf 162,66 USD belief. Damit hätte der Wert des ursprünglichen Investments um 12,85 Prozent abgenommen.

Zuletzt verbuchte CDW einen Börsenwert von 20,37 Mrd. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at

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