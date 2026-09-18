Cencora Aktie

Cencora für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN: 766149 / ISIN: US03073E1055

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Lukrativer Cencora-Einstieg? 18.09.2026 16:03:47

S&P 500-Titel Cencora-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Cencora von vor 10 Jahren eingefahren

So viel hätten Anleger mit einem frühen Cencora-Investment verdienen können.

Am 18.09.2016 wurde das Cencora-Papier via Börse NYSE wochenend-bedingt nicht gehandelt. Den vorherigen Handelstag beendete das Papier bei 84,11 USD. Bei einer 1 000-USD-Investition vor 10 Jahren, wären Anleger nun im Besitz von 11,889 Cencora-Aktien. Da sich der Wert einer Aktie am 17.09.2026 auf 309,41 USD (Schlussstand) belief, wäre die ursprüngliche Investition nun 3 678,64 USD wert. Das entspricht einer Zunahme von 267,86 Prozent.

Cencora markierte jüngst einen Börsenwert in Höhe von 60,66 Mrd. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at

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