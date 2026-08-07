S&P 500-Titel Cencora-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Cencora von vor 3 Jahren eingebracht

Bei einem frühen Investment in Cencora-Aktien hätten Anleger so viel Gewinn gemacht.

Am 07.08.2023 wurden Cencora-Anteile via Börse NYSE gehandelt. Diesen Tag beendeten die Anteile bei 186,58 USD. Bei einem 1 000-USD-Investment vor 3 Jahren, besäße man nun 5,360 Cencora-Aktien. Da sich der letzte Schlusskurs der Cencora-Aktie auf 325,01 USD belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 1 741,93 USD wert. Mit einer Performance von +74,19 Prozent hätte sich die Investition somit positiv entwickelt.

Der Börsenwert von Cencora belief sich zuletzt auf 61,91 Mrd. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at