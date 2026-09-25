Cencora Aktie

Cencora für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN: 766149 / ISIN: US03073E1055

<
Kurse + Charts + Realtime
Kurs + Chart
Chart (groß)
Times + Sales
Chartvergleich
Börsenplätze
Realtime Push
Historisch
>
<
News + Analysen
News + Adhoc
Analysen
Kursziele
>
<
Fundamental
Bilanz/GuV
Schätzungen
Dividende/GV
Analysen
>
<
Unternehmen
Termine
Profil
>
<
zugeh. Wertpapiere
Zertifikate
Optionsscheine
Knock-Outs
>
<
Aktion
Portfolio
Watchlist
>
Rentable Cencora-Anlage? 25.09.2026 16:04:00

S&P 500-Titel Cencora-Aktie: So viel Gewinn hätte eine Cencora-Investition von vor einem Jahr eingebracht

Bei einem frühen Investment in Cencora-Aktien hätten Investoren so viel Gewinn gemacht.

Cencora-Anteile wurden heute vor 1 Jahr via Börse NYSE gehandelt. Diesen Handelstag beendete das Cencora-Papier bei 298,82 USD. Bei einer 10 000-USD-Investition vor 1 Jahr, hätten Anleger nun 33,465 Cencora-Aktien im Depot. Da sich der Wert einer Aktie am 24.09.2026 auf 309,87 USD (Schlussstand) belief, wäre die ursprüngliche Investition nun 10 369,79 USD wert. Damit beträgt die Performance des Investments +3,70 Prozent.

Cencora wurde am Markt mit 59,66 Mrd. USD bewertet.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at

Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!

Nachrichten zu Cencora

mehr Nachrichten

Analysen zu Cencora

mehr Analysen
Eintrag hinzufügen
Hinweis: Sie möchten dieses Wertpapier günstig handeln? Sparen Sie sich unnötige Gebühren! Bei finanzen.net Brokerage handeln Sie Ihre Wertpapiere für nur 5 Euro Orderprovision* pro Trade? Hier informieren!
Es ist ein Fehler aufgetreten!

Newssuche

GO

Aktien in diesem Artikel

Cencora 267,90 -1,36% Cencora

Letzte Top-Ranking Nachrichten

19:22 KW 39: Die Gewinner und Verlierer der ATX-Aktien in der vergangenen Woche
20.09.26 Gold, Öl & Co. in KW 38: Die Tops und Flops unter den Rohstoffen
20.09.26 Bitcoin, Ether & Co. in der vergangenen Woche: Wochenbilanz der Kryptowährungen in KW 38
19.09.26 KW 38: So performten die DAX-Aktien in der vergangenen Woche
19.09.26 Diese Aktien empfehlen Experten zu kaufen

Börse aktuell - Live Ticker

Leichte Entspannung am Ölmarkt: ATX fährt letztlich Gewinne ein -- DAX beendet Handel höher -- Asiens Börsen schließen uneinheitlich - Gegen den Trend Gewinne in Japan
Sowohl der heimische als auch der deutsche Aktienmarkt legten vor dem Wochenende zu. An der Wall Street geht es aufwärts. Die Aktienmärkte in Fernost fanden keine einheitliche Richtung.
Aktien ATX  DAX  EuroStoxx 50  Dow Jones  NASDAQ 100  Nikkei 225  S&P 500 

Kontakt - Impressum - Werbung - Barrierefreiheit

Sitemap - Datenschutz - Disclaimer - AGB - Privatsphäre-Einstellungen