S&P 500-Titel Cencora-Aktie: So viel Gewinn hätte eine Cencora-Investition von vor einem Jahr eingebracht

Bei einem frühen Investment in Cencora-Aktien hätten Investoren so viel Gewinn gemacht.

Cencora-Anteile wurden heute vor 1 Jahr via Börse NYSE gehandelt. Diesen Handelstag beendete das Cencora-Papier bei 298,82 USD. Bei einer 10 000-USD-Investition vor 1 Jahr, hätten Anleger nun 33,465 Cencora-Aktien im Depot. Da sich der Wert einer Aktie am 24.09.2026 auf 309,87 USD (Schlussstand) belief, wäre die ursprüngliche Investition nun 10 369,79 USD wert. Damit beträgt die Performance des Investments +3,70 Prozent.

Cencora wurde am Markt mit 59,66 Mrd. USD bewertet.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at