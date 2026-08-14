S&P 500-Titel Cencora-Aktie: So viel Gewinn hätte eine Investition in Cencora von vor 5 Jahren abgeworfen

So viel hätten Anleger mit einem frühen Cencora-Investment verdienen können.

Am 14.08.2021 wurde die Cencora-Aktie via Börse NYSE wochenend-bedingt nicht gehandelt. Den vorherigen Handelstag beendete das Cencora-Papier bei 119,57 USD. Bei einem Cencora-Investment von 10 000 USD zu diesem Zeitpunkt, hätte ein Anleger nun 83,633 Cencora-Aktien in seinem Portfolio. Die gehaltenen Anteilsscheine wären am 13.08.2026 25 927,07 USD wert, da sich der letzte Kurs auf 310,01 USD belief. Damit hätte sich der Wert der ursprünglichen Investition um 159,27 Prozent vermehrt.

Die Marktkapitalisierung von Cencora bezifferte sich zuletzt auf 60,13 Mrd. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at