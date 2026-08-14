Cencora Aktie

Cencora für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN: 766149 / ISIN: US03073E1055

<
Kurse + Charts + Realtime
Kurs + Chart
Chart (groß)
Times + Sales
Chartvergleich
Börsenplätze
Realtime Push
Historisch
>
<
News + Analysen
News + Adhoc
Analysen
Kursziele
>
<
Fundamental
Bilanz/GuV
Schätzungen
Dividende/GV
Analysen
>
<
Unternehmen
Termine
Profil
>
<
zugeh. Wertpapiere
Zertifikate
Optionsscheine
Knock-Outs
>
<
Aktion
Portfolio
Watchlist
>
Frühes Investment 14.08.2026 16:03:49

S&P 500-Titel Cencora-Aktie: So viel Gewinn hätte eine Investition in Cencora von vor 5 Jahren abgeworfen

So viel hätten Anleger mit einem frühen Cencora-Investment verdienen können.

Am 14.08.2021 wurde die Cencora-Aktie via Börse NYSE wochenend-bedingt nicht gehandelt. Den vorherigen Handelstag beendete das Cencora-Papier bei 119,57 USD. Bei einem Cencora-Investment von 10 000 USD zu diesem Zeitpunkt, hätte ein Anleger nun 83,633 Cencora-Aktien in seinem Portfolio. Die gehaltenen Anteilsscheine wären am 13.08.2026 25 927,07 USD wert, da sich der letzte Kurs auf 310,01 USD belief. Damit hätte sich der Wert der ursprünglichen Investition um 159,27 Prozent vermehrt.

Die Marktkapitalisierung von Cencora bezifferte sich zuletzt auf 60,13 Mrd. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at

Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!

Nachrichten zu Cencora

mehr Nachrichten

Analysen zu Cencora

mehr Analysen
Eintrag hinzufügen
Hinweis: Sie möchten dieses Wertpapier günstig handeln? Sparen Sie sich unnötige Gebühren! Bei finanzen.net Brokerage handeln Sie Ihre Wertpapiere für nur 5 Euro Orderprovision* pro Trade? Hier informieren!
Es ist ein Fehler aufgetreten!

Newssuche

GO

Aktien in diesem Artikel

Cencora 270,30 0,48% Cencora

Letzte Top-Ranking Nachrichten

14.08.26 KW 33: Die Gewinner und Verlierer der ATX-Aktien in der vergangenen Woche
09.08.26 Bitcoin, Ether & Co. in der vergangenen Woche: Wochenbilanz der Kryptowährungen in KW 32
09.08.26 Gold, Öl & Co. in KW 32: Die Tops und Flops unter den Rohstoffen
08.08.26 Diese Aktien empfehlen Experten zu kaufen
08.08.26 KW 32: So performten die DAX-Aktien in der vergangenen Woche

Börse aktuell - Live Ticker

ATX geht stabil ins Wochenende -- DAX beendet Handel im Plus -- US-Börsen zur Schlussglocke in Rot -- Asiens Börsen letztlich uneinheitlich
Der heimische Aktienmarkt präsentierte sich vor dem Wochenende kaum verändert. Der deutsche Leitindex verbuchte Gewinne. An der Wall Street ging es etwas runter. Die Börsen in Fernost fanden am Freitag keine gemeinsame Richtung.
Aktien ATX  DAX  EuroStoxx 50  Dow Jones  NASDAQ 100  Nikkei 225  S&P 500 

Kontakt - Impressum - Werbung - Barrierefreiheit

Sitemap - Datenschutz - Disclaimer - AGB - Privatsphäre-Einstellungen