Cencora Aktie
WKN: 766149 / ISIN: US03073E1055
|Cencora-Anlage
|
09.10.2026 16:04:09
S&P 500-Titel Cencora-Aktie: So viel Gewinn hätte eine Investition in Cencora von vor 5 Jahren abgeworfen
Vor 5 Jahren wurden Cencora-Anteile wochenend-bedingt nicht an der Börse NYSE gehandelt. Am Handelstag zuvor stand die Cencora-Aktie letztlich bei 119,37 USD. Bei einer 1 000-USD-Investition vor 5 Jahren, wären Anleger nun im Besitz von 8,377 Cencora-Papiere. Die gehaltenen Anteile wären am 08.10.2026 2 692,05 USD wert, da sich der letzte Kurs auf 321,35 USD belief. Damit hätte sich der Wert des Investments um 169,20 Prozent erhöht.
Die Marktkapitalisierung von Cencora bezifferte sich zuletzt auf 60,38 Mrd. USD.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
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