S&P 500-Titel Centene-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Centene-Investment von vor einem Jahr eingefahren

Das wäre der Gewinn bei einem frühen Engagement in Centene-Aktien gewesen.

Heute vor 1 Jahr wurde die Centene-Aktie an der Börse NYSE gehandelt. Diesen Handelstag beendete die Centene-Aktie bei 36,02 USD. Bei einem Investment von 10 000 USD in Centene-Papiere vor 1 Jahr, wäre ein Anleger nun im Besitz von 277,624 Centene-Aktien. Die gehaltenen Centene-Anteile wären am 21.10.2026 19 500,28 USD wert, da der Schlussstand 70,24 USD betrug. Damit hätte der Wert der ursprünglichen Investition um 95,00 Prozent zugenommen.

Insgesamt war Centene zuletzt 34,85 Mrd. USD wert.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at