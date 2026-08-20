S&P 500-Titel Centene-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Centene von vor 10 Jahren abgeworfen

So viel Gewinn hätte ein früher Einstieg in die Centene-Aktie Anlegern gebracht.

Am 20.08.2016 wurde die Centene-Aktie via Börse NYSE wochenend-bedingt nicht gehandelt. Den vorangegangenen Handelstag beendete das Papier bei 35,04 USD. Wer vor 10 Jahren 10 000 USD in die Centene-Aktie investiert hat, hat nun 285,388 Anteile im Portfolio. Die Anlage hätte nun einen Wert von 18 464,61 USD, da sich der Wert einer Centene-Aktie am 19.08.2026 auf 64,70 USD belief. Damit wäre die Investition um 84,65 Prozent gestiegen.

Zuletzt ergab sich für Centene eine Börsenbewertung in Höhe von 32,19 Mrd. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at