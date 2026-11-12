Centene Aktie
WKN: 766458 / ISIN: US15135B1017
|Centene-Investment
|
12.11.2026 16:03:44
S&P 500-Titel Centene-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Centene von vor 10 Jahren eingebracht
Heute vor 10 Jahren wurde das Centene-Papier wochenend-bedingt nicht an der Börse NYSE gehandelt. Den vorherigen Handelstag beendeten die Anteile bei 25,34 USD. Investoren, die vor 10 Jahren 10 000 USD in die Centene-Aktie investierten, hätten nun 394,633 Anteile im Besitz. Da sich der Wert eines Anteils am 11.11.2026 auf 70,48 USD (Schlussstand) belief, wäre die ursprüngliche Investition nun 27 813,73 USD wert. Das kommt einer Steigerung um 178,14 Prozent gleich.
Die Marktkapitalisierung von Centene belief sich zuletzt auf 34,73 Mrd. USD.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
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