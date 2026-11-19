Anleger, die vor Jahren in Centene-Aktien investiert haben, können sich über so viel Gewinn freuen.

Heute vor 1 Jahr wurde das Centene-Papier an der Börse NYSE gehandelt. Der Schlusskurs der Centene-Aktie betrug an diesem Tag 35,95 USD. Wenn ein Anleger vor 1 Jahr 100 USD in die Centene-Aktie investiert hätte, wäre er nun im Besitz von 2,782 Anteilen. Da sich der Wert einer Aktie am 18.11.2026 auf 67,45 USD (Schlussstand) belief, wäre die ursprüngliche Investition nun 187,62 USD wert. Damit wäre die Investition um 87,62 Prozent gestiegen.

Centene war somit zuletzt am Markt 35,98 Mrd. USD wert.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at