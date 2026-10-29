Centene Aktie

Centene für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN: 766458 / ISIN: US15135B1017

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Centene-Anlage unter der Lupe 29.10.2026 16:03:51

S&P 500-Titel Centene-Aktie: So viel hätte eine Centene-Anlage von vor 3 Jahren eingefahren

Bei einem frühen Investment in Centene-Aktien hätten Investoren so viel Verlust gemacht.

Am 29.10.2023 wurde die Centene-Aktie an der Börse NYSE wochenend-bedingt nicht gehandelt. Am Handelstag zuvor stand die Centene-Aktie letztlich bei 67,48 USD. Bei einer Investition in Höhe von 100 USD zu diesem Zeitpunkt, befänden sich nun 1,482 Centene-Aktien im Depot. Die gehaltenen Aktien wären am 28.10.2026 99,36 USD wert, da sich der letzte Kurs auf 67,05 USD belief. Die Abnahme von 100 USD zu 99,36 USD entspricht einer negativen Performance von 0,64 Prozent.

Jüngst verzeichnete Centene eine Marktkapitalisierung von 33,17 Mrd. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at

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