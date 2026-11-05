Centene Aktie
WKN: 766458 / ISIN: US15135B1017
|Centene-Anlage
|
05.11.2026 16:03:50
S&P 500-Titel Centene-Aktie: So viel hätten Anleger an einem Centene-Investment von vor 5 Jahren verdient
Vor 5 Jahren wurde das Centene-Papier via Börse NYSE gehandelt. Diesen Tag beendeten die Centene-Anteile bei 74,17 USD. Investoren, die vor 5 Jahren 1 000 USD in die Centene-Aktie investierten, hätten nun 13,483 Anteile im Portfolio. Da sich der letzte Schlusskurs des Centene-Papiers auf 76,01 USD belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 1 024,81 USD wert. Daraus ergibt sich eine Performance von +2,48 Prozent.
Der Börsenwert von Centene belief sich zuletzt auf 33,35 Mrd. USD.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Nachrichten zu Centene Corp.
|
06.11.26
|Zuversicht in New York: Zum Ende des Freitagshandels Pluszeichen im S&P 500 (finanzen.at)
|
06.11.26
|NYSE-Handel: So performt der S&P 500 am Nachmittag (finanzen.at)
|
06.11.26
|Handel in New York: S&P 500 verbucht am Freitagmittag Gewinne (finanzen.at)
|
05.11.26
|S&P 500-Titel Centene-Aktie: So viel hätten Anleger an einem Centene-Investment von vor 5 Jahren verdient (finanzen.at)
|
29.10.26
|S&P 500-Titel Centene-Aktie: So viel hätte eine Centene-Anlage von vor 3 Jahren eingefahren (finanzen.at)
|
22.10.26
|S&P 500-Titel Centene-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Centene-Investment von vor einem Jahr eingefahren (finanzen.at)
|
15.10.26
|S&P 500-Papier Centene-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Centene von vor 10 Jahren eingebracht (finanzen.at)
|
12.10.26
|Erste Schätzungen: Centene präsentiert Quartalsergebnisse (finanzen.net)
Analysen zu Centene Corp.
Eintrag hinzufügen Eintrag bearbeiten
Hinweis: Sie möchten dieses Wertpapier günstig handeln? Sparen Sie sich unnötige Gebühren! Bei finanzen.net Brokerage handeln Sie Ihre Wertpapiere für nur 5 Euro Orderprovision* pro Trade? Hier informieren!
Erfolgreich hinzugefügt! Zu Portfolio/Watchlist wechseln.
Es ist ein Fehler aufgetreten!
Aktien in diesem Artikel
|Centene Corp.
|62,50
|-4,78%
Letzte Top-Ranking Nachrichten
Börse aktuell - Live TickerBaisse im Technologiesektor: ATX und DAX gehen deutlich schwächer ins Wochenende -- Wall Street letztlich uneins -- Asiens Börsen schlussendlich in Rot
Der heimische Aktienmarkt tendierte im Freitagshandel abwärts, während der deutsche Leitindex kräftig nachgab. Die US-Börsen tendierten am Freitag uneinheitlich. An den Börsen in Asien herrscht am Freitag Ausverkaufsstimmung.