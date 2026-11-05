S&P 500-Titel Centene-Aktie: So viel hätten Anleger an einem Centene-Investment von vor 5 Jahren verdient

So viel Gewinn hätte ein früher Einstieg in die Centene-Aktie Investoren gebracht.

Vor 5 Jahren wurde das Centene-Papier via Börse NYSE gehandelt. Diesen Tag beendeten die Centene-Anteile bei 74,17 USD. Investoren, die vor 5 Jahren 1 000 USD in die Centene-Aktie investierten, hätten nun 13,483 Anteile im Portfolio. Da sich der letzte Schlusskurs des Centene-Papiers auf 76,01 USD belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 1 024,81 USD wert. Daraus ergibt sich eine Performance von +2,48 Prozent.

Der Börsenwert von Centene belief sich zuletzt auf 33,35 Mrd. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at