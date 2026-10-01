Centene Aktie

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WKN: 766458 / ISIN: US15135B1017

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Frühe Anlage 01.10.2026 16:03:51

S&P 500-Titel Centene-Aktie: So viel Verlust hätte ein Investment in Centene von vor 3 Jahren bedeutet

Wer vor Jahren in Centene-Aktien investiert hat, verbucht nun diesen Fehlbetrag.

Heute vor 3 Jahren fand via Börse NYSE wochenend-bedingt kein Handel mit Centene-Anteilen statt. Am Handelstag zuvor stand die Aktie letztlich bei 68,88 USD. Wenn man vor 3 Jahren 10 000 USD in die Centene-Aktie investiert hätte, wäre man nun im Besitz von 145,180 Anteilen. Die Investition hätte nun einen Wert von 9 018,58 USD, da sich der Wert eines Centene-Anteils am 30.09.2026 auf 62,12 USD belief. Damit wäre die Investition um 9,81 Prozent gesunken.

Centene wurde am Markt mit 30,67 Mrd. USD bewertet.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at

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