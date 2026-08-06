CenterPoint Energy Aktie

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WKN: 854566 / ISIN: US15189T1079

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Hochrechnung 06.08.2026 16:03:54

S&P 500-Titel CenterPoint Energy-Aktie: So viel Gewinn hätte ein CenterPoint Energy-Investment von vor 10 Jahren abgeworfen

Das wäre der Gewinn bei einem frühen CenterPoint Energy-Investment gewesen.

Vor 10 Jahren wurden CenterPoint Energy-Anteile wochenend-bedingt nicht via Börse NYSE gehandelt. Zur Schlussglocke des vorherigen Handelstages war das CenterPoint Energy-Papier 22,67 USD wert. Wenn zu diesem Zeitpunkt 100 USD in das Papier investiert worden wären, hätte man nun 4,411 CenterPoint Energy-Aktien im Depot. Mit dem vergangenen Schlussstand vom 05.08.2026 gerechnet (40,65 USD), wäre das Investment nun 179,31 USD wert. Das kommt einer Steigerung um 79,31 Prozent gleich.

Der Börsenwert von CenterPoint Energy belief sich jüngst auf 27,38 Mrd. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at

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