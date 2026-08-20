CenterPoint Energy Aktie
WKN: 854566 / ISIN: US15189T1079
|CenterPoint Energy-Investment im Blick
|
20.08.2026 16:04:01
S&P 500-Titel CenterPoint Energy-Aktie: So viel Gewinn hätte ein CenterPoint Energy-Investment von vor 3 Jahren eingefahren
Heute vor 3 Jahren fand via Börse NYSE wochenend-bedingt kein Handel mit der CenterPoint Energy-Aktie statt. Am Handelstag zuvor stand das CenterPoint Energy-Papier letztlich bei 28,19 USD. Bei einem Investment von 10 000 USD in die CenterPoint Energy-Aktie vor 3 Jahren, wäre ein Anleger nun im Besitz von 354,736 CenterPoint Energy-Aktien. Das Investment hätte nun einen Wert von 14 331,32 USD, da sich der Wert eines CenterPoint Energy-Anteils am 19.08.2026 auf 40,40 USD belief. Das kommt einer Steigerung um 43,31 Prozent gleich.
CenterPoint Energy war somit zuletzt am Markt 26,68 Mrd. USD wert.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
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