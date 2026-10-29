CenterPoint Energy Aktie

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WKN: 854566 / ISIN: US15189T1079

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Rentables CenterPoint Energy-Investment? 29.10.2026 16:03:51

S&P 500-Titel CenterPoint Energy-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in CenterPoint Energy von vor 10 Jahren eingefahren

So viel hätten Investoren mit einem frühen Investment in CenterPoint Energy-Aktien verdienen können.

Vor 10 Jahren wurde die CenterPoint Energy-Aktie wochenend-bedingt nicht an der Börse NYSE gehandelt. Der Schlusskurs der CenterPoint Energy-Aktie betrug am vorangegangen Handelstag 22,53 USD. Bei einer 100-USD-Investition vor 10 Jahren, wären Anleger nun im Besitz von 4,439 CenterPoint Energy-Anteilen. Die Anlage hätte nun einen Wert von 184,60 USD, da sich der Wert eines CenterPoint Energy-Anteils am 28.10.2026 auf 41,59 USD belief. Damit hätte sich die Investition um 84,60 Prozent vermehrt.

Der CenterPoint Energy-Wert an der Börse wurde auf 27,61 Mrd. USD beziffert.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at

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