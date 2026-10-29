CenterPoint Energy Aktie
WKN: 854566 / ISIN: US15189T1079
|Rentables CenterPoint Energy-Investment?
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29.10.2026 16:03:51
S&P 500-Titel CenterPoint Energy-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in CenterPoint Energy von vor 10 Jahren eingefahren
Vor 10 Jahren wurde die CenterPoint Energy-Aktie wochenend-bedingt nicht an der Börse NYSE gehandelt. Der Schlusskurs der CenterPoint Energy-Aktie betrug am vorangegangen Handelstag 22,53 USD. Bei einer 100-USD-Investition vor 10 Jahren, wären Anleger nun im Besitz von 4,439 CenterPoint Energy-Anteilen. Die Anlage hätte nun einen Wert von 184,60 USD, da sich der Wert eines CenterPoint Energy-Anteils am 28.10.2026 auf 41,59 USD belief. Damit hätte sich die Investition um 84,60 Prozent vermehrt.
Der CenterPoint Energy-Wert an der Börse wurde auf 27,61 Mrd. USD beziffert.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
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