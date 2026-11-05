CenterPoint Energy Aktie
WKN: 854566 / ISIN: US15189T1079
|Lukrativer CenterPoint Energy-Einstieg?
|
05.11.2026 16:03:50
S&P 500-Titel CenterPoint Energy-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in CenterPoint Energy von vor einem Jahr eingefahren
Das CenterPoint Energy-Papier wurde heute vor 1 Jahr an der Börse NYSE gehandelt. Der Schlusskurs der CenterPoint Energy-Anteile betrug an diesem Tag 38,86 USD. Bei einem CenterPoint Energy-Investment von 1 000 USD zu diesem Zeitpunkt, hätte ein Anleger nun 25,733 CenterPoint Energy-Aktien. Mit dem vergangenen Schlussstand vom 04.11.2026 gerechnet (41,04 USD), wäre das Investment nun 1 056,10 USD wert. Damit wäre der Wert des ursprünglichen Investments um 5,61 Prozent angewachsen.
Der Marktwert von CenterPoint Energy betrug jüngst 28,14 Mrd. USD.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
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