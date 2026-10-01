CenterPoint Energy Aktie
WKN: 854566 / ISIN: US15189T1079
|Profitabler CenterPoint Energy-Einstieg?
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01.10.2026 16:03:51
S&P 500-Titel CenterPoint Energy-Aktie: So viel Gewinn hätte eine Investition in CenterPoint Energy von vor 10 Jahren abgeworfen
Vor 10 Jahren wurden CenterPoint Energy-Anteile wochenend-bedingt nicht an der Börse NYSE gehandelt. Der Schlusskurs des Papiers betrug am vorangegangen Handelstag 23,23 USD. Wenn ein Anleger vor 10 Jahren 10 000 USD in die CenterPoint Energy-Aktie investiert hätte, wäre er nun im Besitz von 430,478 Anteilen. Die Investition hätte nun einen Wert von 15 841,58 USD, da sich der Wert einer CenterPoint Energy-Aktie am 30.09.2026 auf 36,80 USD belief. Damit hätte sich das Investment um 58,42 Prozent vermehrt.
Der CenterPoint Energy-Wert an der Börse wurde auf 24,28 Mrd. USD beziffert.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
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