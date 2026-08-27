CenterPoint Energy Aktie
WKN: 854566 / ISIN: US15189T1079
|Rentables CenterPoint Energy-Investment?
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27.08.2026 16:03:34
S&P 500-Titel CenterPoint Energy-Aktie: So viel Gewinn hätte eine Investition in CenterPoint Energy von vor 5 Jahren abgeworfen
Vor 5 Jahren wurde das CenterPoint Energy-Aktie via Börse NYSE gehandelt. Zum Handelsende stand die CenterPoint Energy-Aktie an diesem Tag bei 25,62 USD. Anleger, die zu diesem Zeitpunkt 100 USD in den Konzern investierten, besitzen nun 3,903 CenterPoint Energy-Aktien. Die gehaltenen Aktien wären am 26.08.2026 154,53 USD wert, da sich der letzte Kurs auf 39,59 USD belief. Mit einer Performance von +54,53 Prozent hätte sich das Investment somit positiv entwickelt.
Zuletzt verbuchte CenterPoint Energy einen Börsenwert von 25,64 Mrd. USD.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
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