CF Industries Holdings Aktie
WKN: A0ES9N / ISIN: US1252691001
|CF Industries-Anlage im Blick
|
29.10.2026 16:03:51
S&P 500-Titel CF Industries-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in CF Industries von vor 5 Jahren abgeworfen
CF Industries-Anteile wurden heute vor 5 Jahren via Börse NYSE gehandelt. Diesen Tag beendete das Papier bei 56,80 USD. Bei einem 100-USD-Investment vor 5 Jahren, besäße man nun 1,761 CF Industries-Papiere. Die gehaltenen CF Industries-Papiere wären am 28.10.2026 211,13 USD wert, da der Schlussstand 119,92 USD betrug. Aus 100 USD wurden somit 211,13 USD, was einer positiven Performance von 111,13 Prozent entspricht.
Die Marktkapitalisierung von CF Industries bezifferte sich zuletzt auf 18,18 Mrd. USD.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
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