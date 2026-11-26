Das wäre der Gewinn bei einem frühen CF Industries-Investment gewesen.

Heute vor 5 Jahren fand via Börse NYSE Handel mit dem CF Industries-Papier statt. Zur Schlussglocke war die Aktie an diesem Tag 62,80 USD wert. Bei einer 1 000-USD-Investition vor 5 Jahren, hätten Anleger nun 15,924 CF Industries-Aktien im Depot. Mit dem vergangenen Schlussstand vom 25.11.2026 gerechnet (117,50 USD), wäre die Investition nun 1 871,02 USD wert. Die Steigerung von 1 000 USD zu 1 871,02 USD entspricht einer Performance von +87,10 Prozent.

CF Industries erreichte zuletzt eine Marktkapitalisierung von 17,09 Mrd. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at