S&P 500-Titel CF Industries-Aktie: So viel hätten Anleger an einem CF Industries-Investment von vor 10 Jahren verdient

Bei einem frühen Investment in CF Industries-Aktien hätten Investoren so viel Gewinn gemacht.

Heute vor 10 Jahren fand via Börse NYSE wochenend-bedingt kein Handel mit CF Industries-Anteilen statt. Der Schlusskurs der Anteile betrug am vorangegangen Handelstag 23,95 USD. Bei einer 100-USD-Investition vor 10 Jahren, wären Anleger nun im Besitz von 4,175 CF Industries-Aktien. Da sich der Wert einer Aktie am 07.10.2026 auf 114,44 USD (Schlussstand) belief, wäre die ursprüngliche Investition nun 477,83 USD wert. Damit wäre die Investition 377,83 Prozent mehr wert.

Insgesamt war CF Industries zuletzt 17,55 Mrd. USD wert.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at