CF Industries Holdings Aktie
WKN: A0ES9N / ISIN: US1252691001
|Frühe Anlage
|
08.10.2026 16:03:50
S&P 500-Titel CF Industries-Aktie: So viel hätten Anleger an einem CF Industries-Investment von vor 10 Jahren verdient
Heute vor 10 Jahren fand via Börse NYSE wochenend-bedingt kein Handel mit CF Industries-Anteilen statt. Der Schlusskurs der Anteile betrug am vorangegangen Handelstag 23,95 USD. Bei einer 100-USD-Investition vor 10 Jahren, wären Anleger nun im Besitz von 4,175 CF Industries-Aktien. Da sich der Wert einer Aktie am 07.10.2026 auf 114,44 USD (Schlussstand) belief, wäre die ursprüngliche Investition nun 477,83 USD wert. Damit wäre die Investition 377,83 Prozent mehr wert.
Insgesamt war CF Industries zuletzt 17,55 Mrd. USD wert.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Nachrichten zu CF Industries Holdings Inc
Analysen zu CF Industries Holdings Inc
Eintrag hinzufügen Eintrag bearbeiten
Hinweis: Sie möchten dieses Wertpapier günstig handeln? Sparen Sie sich unnötige Gebühren! Bei finanzen.net Brokerage handeln Sie Ihre Wertpapiere für nur 5 Euro Orderprovision* pro Trade? Hier informieren!
Erfolgreich hinzugefügt! Zu Portfolio/Watchlist wechseln.
Es ist ein Fehler aufgetreten!
Aktien in diesem Artikel
|CF Industries Holdings Inc
|103,45
|1,27%
Letzte Top-Ranking Nachrichten
Börse aktuell - Live TickerÖlpreise und Renditen belasten Börsen: ATX und DAX klar im Minus -- Verluste an der Wall Street -- Asiens Börsen gehen schwächer aus dem Handel
Der heimische sowie der deutsche Aktienmarkt geben im Donnerstagshandel deutlich ab. Die US-Börsen zeigen sich eine Spur tiefer. An den Börsen in Asien ging es am Donnerstag abwärts.