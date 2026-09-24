C.H. Robinson Worldwide Aktie

C.H. Robinson Worldwide für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN: A0HGF5 / ISIN: US12541W2098

<
Kurse + Charts + Realtime
Kurs + Chart
Chart (groß)
Times + Sales
Chartvergleich
Börsenplätze
Realtime Push
Historisch
>
<
News + Analysen
News + Adhoc
Analysen
Kursziele
>
<
Fundamental
Bilanz/GuV
Schätzungen
Dividende/GV
Analysen
>
<
Unternehmen
Termine
Profil
>
<
zugeh. Wertpapiere
Zertifikate
Optionsscheine
Knock-Outs
>
<
Aktion
Portfolio
Watchlist
>
Lohnender CH Robinson Worldwide-Einstieg? 24.09.2026 16:03:43

S&P 500-Titel CH Robinson Worldwide-Aktie: So viel Gewinn hätte ein CH Robinson Worldwide-Investment von vor 3 Jahren abgeworfen

Das wäre der Gewinn bei einem frühen Engagement in CH Robinson Worldwide-Aktien gewesen.

Heute vor 3 Jahren fand via Börse NAS wochenend-bedingt kein Handel mit dem CH Robinson Worldwide-Papier statt. Den vorherigen Handelstag beendete die CH Robinson Worldwide-Aktie bei 85,93 USD. Wenn ein Anleger damals 10 000 USD in die CH Robinson Worldwide-Aktie investiert hätte, hätte er nun 116,374 Anteile im Depot. Da sich der letzte Schlusskurs des CH Robinson Worldwide-Papiers auf 149,67 USD belief, wäre die ursprüngliche Investition nun 17 417,67 USD wert. Damit hatte sich der Wert der Investition um 74,18 Prozent erhöht.

Zuletzt ergab sich für CH Robinson Worldwide eine Börsenbewertung in Höhe von 17,46 Mrd. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at

Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!

Nachrichten zu C.H. Robinson Worldwide Inc.

mehr Nachrichten

Analysen zu C.H. Robinson Worldwide Inc.

mehr Analysen
Eintrag hinzufügen
Hinweis: Sie möchten dieses Wertpapier günstig handeln? Sparen Sie sich unnötige Gebühren! Bei finanzen.net Brokerage handeln Sie Ihre Wertpapiere für nur 5 Euro Orderprovision* pro Trade? Hier informieren!
Es ist ein Fehler aufgetreten!

Newssuche

GO

Aktien in diesem Artikel

C.H. Robinson Worldwide Inc. 127,95 -0,20% C.H. Robinson Worldwide Inc.

Letzte Top-Ranking Nachrichten

20.09.26 Gold, Öl & Co. in KW 38: Die Tops und Flops unter den Rohstoffen
20.09.26 Bitcoin, Ether & Co. in der vergangenen Woche: Wochenbilanz der Kryptowährungen in KW 38
19.09.26 KW 38: So performten die DAX-Aktien in der vergangenen Woche
19.09.26 Diese Aktien empfehlen Experten zu kaufen
18.09.26 KW 38: Die Gewinner und Verlierer der ATX-Aktien in der vergangenen Woche

Börse aktuell - Live Ticker

Gute Aussichten für ATX-Start -- DAX höher erwartet -- Asiens Börsen uneinheitlich - Gegen den Trend Gewinne in Japan
Der heimische Aktienmarkt könnte fester starten. Am deutschen Aktienmarkt zeichnen sich Startgewinne ab. Die Aktienmärkte in Fernost finden keine einheitliche Richtung.
Aktien ATX  DAX  EuroStoxx 50  Dow Jones  NASDAQ 100  Nikkei 225  S&P 500 

Kontakt - Impressum - Werbung - Barrierefreiheit

Sitemap - Datenschutz - Disclaimer - AGB - Privatsphäre-Einstellungen