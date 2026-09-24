C.H. Robinson Worldwide Aktie
WKN: A0HGF5 / ISIN: US12541W2098
|Lohnender CH Robinson Worldwide-Einstieg?
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24.09.2026 16:03:43
S&P 500-Titel CH Robinson Worldwide-Aktie: So viel Gewinn hätte ein CH Robinson Worldwide-Investment von vor 3 Jahren abgeworfen
Heute vor 3 Jahren fand via Börse NAS wochenend-bedingt kein Handel mit dem CH Robinson Worldwide-Papier statt. Den vorherigen Handelstag beendete die CH Robinson Worldwide-Aktie bei 85,93 USD. Wenn ein Anleger damals 10 000 USD in die CH Robinson Worldwide-Aktie investiert hätte, hätte er nun 116,374 Anteile im Depot. Da sich der letzte Schlusskurs des CH Robinson Worldwide-Papiers auf 149,67 USD belief, wäre die ursprüngliche Investition nun 17 417,67 USD wert. Damit hatte sich der Wert der Investition um 74,18 Prozent erhöht.
Zuletzt ergab sich für CH Robinson Worldwide eine Börsenbewertung in Höhe von 17,46 Mrd. USD.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
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