C.H. Robinson Worldwide Aktie
WKN: A0HGF5 / ISIN: US12541W2098
|Lukrativer CH Robinson Worldwide-Einstieg?
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29.10.2026 16:03:51
S&P 500-Titel CH Robinson Worldwide-Aktie: So viel Gewinn hätte ein CH Robinson Worldwide-Investment von vor 5 Jahren abgeworfen
Am 29.10.2021 wurde die CH Robinson Worldwide-Aktie via Börse NAS gehandelt. Der Schlusskurs der CH Robinson Worldwide-Anteile betrug an diesem Tag 96,99 USD. Wenn ein Anleger damals 1 000 USD in die CH Robinson Worldwide-Aktie investiert hätte, wäre er nun im Besitz von 10,310 Anteilen. Die gehaltenen CH Robinson Worldwide-Anteile wären am 28.10.2026 1 315,60 USD wert, da der Schlussstand 127,60 USD betrug. Damit hätte sich das Investment um 31,56 Prozent vermehrt.
Insgesamt war CH Robinson Worldwide zuletzt 14,76 Mrd. USD wert.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
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