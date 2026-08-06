C.H. Robinson Worldwide Aktie

C.H. Robinson Worldwide für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN: A0HGF5 / ISIN: US12541W2098

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Frühe Anlage 06.08.2026 16:03:54

S&P 500-Titel CH Robinson Worldwide-Aktie: So viel Gewinn hätte ein CH Robinson Worldwide-Investment von vor 5 Jahren eingefahren

Bei einem frühen Investment in CH Robinson Worldwide-Aktien hätten Investoren so viel Gewinn gemacht.

Heute vor 5 Jahren wurde das CH Robinson Worldwide-Papier via Börse NAS gehandelt. Diesen Handelstag beendeten die CH Robinson Worldwide-Anteile bei 91,00 USD. Wenn ein Anleger damals 1 000 USD in die CH Robinson Worldwide-Aktie investiert hätte, hätte er nun 10,989 Anteile im Depot. Das Investment hätte nun einen Wert von 1 687,91 USD, da sich der Wert eines CH Robinson Worldwide-Anteils am 05.08.2026 auf 153,60 USD belief. Damit wäre der Wert der ursprünglichen Investition um 68,79 Prozent angewachsen.

CH Robinson Worldwide erreichte zuletzt eine Marktkapitalisierung von 18,08 Mrd. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at

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