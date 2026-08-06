C.H. Robinson Worldwide Aktie
WKN: A0HGF5 / ISIN: US12541W2098
|Frühe Anlage
|
06.08.2026 16:03:54
S&P 500-Titel CH Robinson Worldwide-Aktie: So viel Gewinn hätte ein CH Robinson Worldwide-Investment von vor 5 Jahren eingefahren
Heute vor 5 Jahren wurde das CH Robinson Worldwide-Papier via Börse NAS gehandelt. Diesen Handelstag beendeten die CH Robinson Worldwide-Anteile bei 91,00 USD. Wenn ein Anleger damals 1 000 USD in die CH Robinson Worldwide-Aktie investiert hätte, hätte er nun 10,989 Anteile im Depot. Das Investment hätte nun einen Wert von 1 687,91 USD, da sich der Wert eines CH Robinson Worldwide-Anteils am 05.08.2026 auf 153,60 USD belief. Damit wäre der Wert der ursprünglichen Investition um 68,79 Prozent angewachsen.
CH Robinson Worldwide erreichte zuletzt eine Marktkapitalisierung von 18,08 Mrd. USD.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Nachrichten zu C.H. Robinson Worldwide Inc.
|
06.08.26
|S&P 500-Titel CH Robinson Worldwide-Aktie: So viel Gewinn hätte ein CH Robinson Worldwide-Investment von vor 5 Jahren eingefahren (finanzen.at)
|
30.07.26
|Starker Wochentag in New York: S&P 500 beendet die Sitzung im Plus (finanzen.at)
|
30.07.26
|NYSE-Handel: So entwickelt sich der S&P 500 nachmittags (finanzen.at)
|
30.07.26
|Gewinne in New York: S&P 500 am Donnerstagmittag im Aufwind (finanzen.at)
|
30.07.26
|S&P 500-Titel CH Robinson Worldwide-Aktie: So viel hätten Anleger mit einem Investment in CH Robinson Worldwide von vor 3 Jahren verdient (finanzen.at)
|
30.07.26
|Starker Wochentag in New York: S&P 500 verbucht zum Handelsstart Zuschläge (finanzen.at)
|
28.07.26
|Ausblick: CH Robinson Worldwide präsentiert Quartalsergebnisse (finanzen.net)
|
27.07.26
|Freundlicher Handel: S&P 500 zeigt sich zum Handelsende fester (finanzen.at)
Analysen zu C.H. Robinson Worldwide Inc.
Eintrag hinzufügen Eintrag bearbeiten
Hinweis: Sie möchten dieses Wertpapier günstig handeln? Sparen Sie sich unnötige Gebühren! Bei finanzen.net Brokerage handeln Sie Ihre Wertpapiere für nur 5 Euro Orderprovision* pro Trade? Hier informieren!
Erfolgreich hinzugefügt! Zu Portfolio/Watchlist wechseln.
Es ist ein Fehler aufgetreten!
Aktien in diesem Artikel
|C.H. Robinson Worldwide Inc.
|129,30
|1,69%
Letzte Top-Ranking Nachrichten
Börse aktuell - Live TickerATX geht schwächer ins Wochenende -- DAX schließt nach neuem Hoch im Plus -- US-Handel endet höher -- Asiens Börsen beenden Handel mehrheitlich stärker
Der heimische Aktienmarkt tendierte am Freitag abwärts. Der deutsche Leitindex konnte einen neuen Höchststand erklimmen. An den US-Börsen ging es am Freitag aufwärts. Die Börsen in Fernost zeigten sich zum Wochenschluss überwiegend im Plus.