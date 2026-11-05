C.H. Robinson Worldwide Aktie
WKN: A0HGF5 / ISIN: US12541W2098
|Performance im Blick
|
05.11.2026 16:03:50
S&P 500-Titel CH Robinson Worldwide-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in CH Robinson Worldwide von vor 10 Jahren eingefahren
Heute vor 10 Jahren wurden CH Robinson Worldwide-Anteile wochenend-bedingt nicht via Börse NAS gehandelt. Den vorangegangenen Handelstag beendete das CH Robinson Worldwide-Papier bei 68,69 USD. Wenn ein Anleger damals 10 000 USD in die CH Robinson Worldwide-Aktie investiert hätte, befänden sich nun 145,582 Anteile in seinem Depot. Da sich der Wert eines Papiers am 04.11.2026 auf 133,84 USD (Schlussstand) belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 19 484,64 USD wert. Damit wäre der Wert des ursprünglichen Investments um 94,85 Prozent angewachsen.
Der Börsenwert von CH Robinson Worldwide belief sich zuletzt auf 15,45 Mrd. USD.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Nachrichten zu C.H. Robinson Worldwide Inc.
|
05.11.26
|S&P 500-Titel CH Robinson Worldwide-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in CH Robinson Worldwide von vor 10 Jahren eingefahren (finanzen.at)
|
29.10.26
|S&P 500-Titel CH Robinson Worldwide-Aktie: So viel Gewinn hätte ein CH Robinson Worldwide-Investment von vor 5 Jahren abgeworfen (finanzen.at)
|
28.10.26
|Gute Stimmung in New York: S&P 500 zeigt sich letztendlich fester (finanzen.at)
|
28.10.26
|S&P 500 aktuell: S&P 500 mit Kursplus (finanzen.at)
|
28.10.26
|NYSE-Handel: So performt der S&P 500 am Mittag (finanzen.at)
|
28.10.26
|Aufschläge in New York: S&P 500 zum Handelsstart in der Gewinnzone (finanzen.at)
|
27.10.26
|Ausblick: CH Robinson Worldwide stellt das Zahlenwerk zum vergangenen Quartal vor (finanzen.net)
|
22.10.26
|S&P 500-Papier CH Robinson Worldwide-Aktie: So viel hätte eine Investition in CH Robinson Worldwide von vor 3 Jahren abgeworfen (finanzen.at)
Analysen zu C.H. Robinson Worldwide Inc.
Aktien in diesem Artikel
|C.H. Robinson Worldwide Inc.
|112,30
|-1,75%
Letzte Top-Ranking Nachrichten
Börse aktuell - Live TickerBaisse im Technologiesektor: ATX und DAX gehen deutlich schwächer ins Wochenende -- Wall Street letztlich uneins -- Asiens Börsen schlussendlich in Rot
Der heimische Aktienmarkt tendierte im Freitagshandel abwärts, während der deutsche Leitindex kräftig nachgab. Die US-Börsen tendierten am Freitag uneinheitlich. An den Börsen in Asien herrscht am Freitag Ausverkaufsstimmung.