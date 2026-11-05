S&P 500-Titel CH Robinson Worldwide-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in CH Robinson Worldwide von vor 10 Jahren eingefahren

Heute vor 10 Jahren wurden CH Robinson Worldwide-Anteile wochenend-bedingt nicht via Börse NAS gehandelt. Den vorangegangenen Handelstag beendete das CH Robinson Worldwide-Papier bei 68,69 USD. Wenn ein Anleger damals 10 000 USD in die CH Robinson Worldwide-Aktie investiert hätte, befänden sich nun 145,582 Anteile in seinem Depot. Da sich der Wert eines Papiers am 04.11.2026 auf 133,84 USD (Schlussstand) belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 19 484,64 USD wert. Damit wäre der Wert des ursprünglichen Investments um 94,85 Prozent angewachsen.

Der Börsenwert von CH Robinson Worldwide belief sich zuletzt auf 15,45 Mrd. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at