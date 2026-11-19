Am 19.11.2023 wurde das CH Robinson Worldwide-Papier via Börse NAS wochenend-bedingt nicht gehandelt. Der Schlusskurs der CH Robinson Worldwide-Aktie betrug am vorangegangen Handelstag 82,60 USD. Bei einer Investition in Höhe von 1 000 USD zu diesem Zeitpunkt, befänden sich nun 12,107 CH Robinson Worldwide-Aktien im Depot. Da sich der letzte Schlusskurs der CH Robinson Worldwide-Aktie auf 137,47 USD belief, wäre die ursprüngliche Investition nun 1 664,29 USD wert. Damit wäre der Wert der ursprünglichen Investition um 66,43 Prozent angezogen.

Jüngst verzeichnete CH Robinson Worldwide eine Marktkapitalisierung von 16,02 Mrd. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at