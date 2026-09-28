Charles River Laboratories International Aktie
WKN: 939391 / ISIN: US1598641074
|Profitable Charles River Laboratories International-Anlage?
|
28.09.2026 16:03:46
S&P 500-Titel Charles River Laboratories International-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Charles River Laboratories International-Investment von vor 3 Jahren eingefahren
Heute vor 3 Jahren wurden Charles River Laboratories International-Anteile an der Börse NYSE gehandelt. Diesen Handelstag beendete das Papier bei 195,31 USD. Bei einem 1 000-USD-Investment vor 3 Jahren, besäße man nun 5,120 Charles River Laboratories International-Aktien. Die gehaltenen Charles River Laboratories International-Anteile wären am 25.09.2026 1 499,36 USD wert, da der Schlussstand 292,84 USD betrug. Damit hätte der Wert des ursprünglichen Investments um 49,94 Prozent zugenommen.
Jüngst verzeichnete Charles River Laboratories International eine Marktkapitalisierung von 13,96 Mrd. USD.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Nachrichten zu Charles River Laboratories International Inc.
Analysen zu Charles River Laboratories International Inc.
Eintrag hinzufügen Eintrag bearbeiten
Hinweis: Sie möchten dieses Wertpapier günstig handeln? Sparen Sie sich unnötige Gebühren! Bei finanzen.net Brokerage handeln Sie Ihre Wertpapiere für nur 5 Euro Orderprovision* pro Trade? Hier informieren!
Erfolgreich hinzugefügt! Zu Portfolio/Watchlist wechseln.
Es ist ein Fehler aufgetreten!
Aktien in diesem Artikel
|Charles River Laboratories International Inc.
|257,20
|0,51%
Letzte Top-Ranking Nachrichten
Börse aktuell - Live TickerATX im Plus -- DAX stabil -- Wall Street tiefer -- Asiens Börsen letztlich uneinheitlich
Der heimische Aktienmarkt zeigt sich am Montag etwas fester. Der deutsche Aktienmarkt notiert knapp im Plus. Die US-Börsen zeigen sich mit Verlusten. Die Aktienmärkte in Fernost fanden am Montag keine einheitliche Richtung.