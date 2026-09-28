Charles River Laboratories International Aktie

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WKN: 939391 / ISIN: US1598641074

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Profitable Charles River Laboratories International-Anlage? 28.09.2026 16:03:46

S&P 500-Titel Charles River Laboratories International-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Charles River Laboratories International-Investment von vor 3 Jahren eingefahren

So viel Gewinn hätte ein früher Einstieg in die Charles River Laboratories International-Aktie Anlegern gebracht.

Heute vor 3 Jahren wurden Charles River Laboratories International-Anteile an der Börse NYSE gehandelt. Diesen Handelstag beendete das Papier bei 195,31 USD. Bei einem 1 000-USD-Investment vor 3 Jahren, besäße man nun 5,120 Charles River Laboratories International-Aktien. Die gehaltenen Charles River Laboratories International-Anteile wären am 25.09.2026 1 499,36 USD wert, da der Schlussstand 292,84 USD betrug. Damit hätte der Wert des ursprünglichen Investments um 49,94 Prozent zugenommen.

Jüngst verzeichnete Charles River Laboratories International eine Marktkapitalisierung von 13,96 Mrd. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at

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