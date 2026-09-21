S&P 500-Titel Charles River Laboratories International-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Charles River Laboratories International-Investment von vor einem Jahr abgeworfen

Vor Jahren in Charles River Laboratories International-Aktien investiert: So viel hätten Investoren verdient.

Charles River Laboratories International-Anteile wurden heute vor 1 Jahr an der Börse NYSE wochenend-bedingt nicht gehandelt. Den vorherigen Handelstag beendeten die Charles River Laboratories International-Anteile bei 155,39 USD. Bei einer 100-USD-Investition vor 1 Jahr, hätten Anleger nun 0,644 Charles River Laboratories International-Aktien im Depot. Da sich der Wert einer Aktie am 18.09.2026 auf 278,06 USD (Schlussstand) belief, wäre die ursprüngliche Investition nun 178,94 USD wert. Die Steigerung von 100 USD zu 178,94 USD entspricht einer Performance von +78,94 Prozent.

Die Marktkapitalisierung von Charles River Laboratories International bezifferte sich zuletzt auf 13,27 Mrd. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at