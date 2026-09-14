Charles River Laboratories International Aktie

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WKN: 939391 / ISIN: US1598641074

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Langfristige Investition 14.09.2026 16:03:46

S&P 500-Titel Charles River Laboratories International-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Charles River Laboratories International von vor 10 Jahren eingebracht

Wer vor Jahren in Charles River Laboratories International eingestiegen ist, könnte sich nun über so viel Gewinn freuen.

Vor 10 Jahren wurde das Charles River Laboratories International-Papier via Börse NYSE gehandelt. Diesen Handelstag beendete die Charles River Laboratories International-Aktie bei 80,56 USD. Bei einer Investition in Höhe von 10 000 USD zu diesem Zeitpunkt, befänden sich nun 124,131 Charles River Laboratories International-Aktien im Depot. Die Investition hätte nun einen Wert von 34 540,71 USD, da sich der Wert eines Charles River Laboratories International-Anteils am 11.09.2026 auf 278,26 USD belief. Damit hätte sich der Wert des Investments um 245,41 Prozent erhöht.

Der Börsenwert von Charles River Laboratories International belief sich jüngst auf 13,25 Mrd. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at

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