S&P 500-Titel Charles River Laboratories International-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Charles River Laboratories International von vor einem Jahr abgeworfen

Vor Jahren Charles River Laboratories International-Aktien gekauft: So viel hätten Investoren verdient.

Heute vor 1 Jahr wurden Trades Charles River Laboratories International-Anteilen an der Börse NYSE wochenend-bedingt nicht ausgeführt. Zur Schlussglocke des vorherigen Handelstages war die Aktie 178,52 USD wert. Wer vor 1 Jahr 1 000 USD in die Charles River Laboratories International-Aktie investiert hat, hat nun 5,602 Anteile im Portfolio. Da sich der letzte Schlusskurs der Charles River Laboratories International-Aktie auf 300,15 USD belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 1 681,32 USD wert. Damit wurde die ursprünglich investierte Summe um 68,13 Prozent gesteigert.

Charles River Laboratories International erreichte zuletzt eine Marktkapitalisierung von 14,33 Mrd. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at