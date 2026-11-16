Charles River Laboratories International Aktie
WKN: 939391 / ISIN: US1598641074
|Charles River Laboratories International-Anlage unter der Lupe
|
16.11.2026 16:03:41
S&P 500-Titel Charles River Laboratories International-Aktie: So viel Gewinn hätte eine Investition in Charles River Laboratories International von vor einem Jahr abgeworfen
Vor 1 Jahr wurde die Charles River Laboratories International-Aktie wochenend-bedingt nicht an der Börse NYSE gehandelt. Zur Schlussglocke des vorherigen Handelstages war die Aktie 167,81 USD wert. Bei einem Investment von 10 000 USD in die Charles River Laboratories International-Aktie vor 1 Jahr, wäre ein Anleger nun im Besitz von 59,591 Charles River Laboratories International-Aktien. Da sich der letzte Schlusskurs der Charles River Laboratories International-Aktie auf 337,97 USD belief, wäre die ursprüngliche Investition nun 20 140,04 USD wert. Damit wäre der Wert des ursprünglichen Investments um 101,40 Prozent angewachsen.
Charles River Laboratories International war somit zuletzt am Markt 16,17 Mrd. USD wert.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
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Aktien in diesem Artikel
|Charles River Laboratories International Inc.
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