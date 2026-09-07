S&P 500-Titel Charles River Laboratories International-Aktie: So viel Verlust wäre bei einem Investment in Charles River Laboratories International von vor 5 Jahren angefallen

Diesen Fehlbetrag hätte ein früher Einstieg in die Charles River Laboratories International-Aktie gebracht.

Am 07.09.2021 wurde das Charles River Laboratories International-Papier an der Börse NYSE gehandelt. Diesen Tag beendete die Aktie bei 449,17 USD. Wenn zu diesem Zeitpunkt 1 000 USD in das Papier investiert worden wären, hätte man nun 2,226 Charles River Laboratories International-Aktien im Depot. Die Investition hätte nun einen Wert von 642,30 USD, da sich der Wert eines Charles River Laboratories International-Anteils am 04.09.2026 auf 288,50 USD belief. Das kommt einer Abnahme um 35,77 Prozent gleich.

Charles River Laboratories International erreichte zuletzt eine Marktkapitalisierung von 13,79 Mrd. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at