S&P 500-Titel Charles Schwab-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Charles Schwab von vor 3 Jahren eingebracht

Heute vor 3 Jahren fand an der Börse NYSE wochenend-bedingt kein Handel mit dem Charles Schwab-Papier statt. Den vorherigen Handelstag beendete die Charles Schwab-Aktie bei 50,12 USD. Wenn ein Anleger damals 10 000 USD in das Charles Schwab-Papier investiert hätte, hätte er nun 199,521 Aktien im Portfolio. Die Investition hätte nun einen Wert von 17 709,50 USD, da sich der Wert eines Charles Schwab-Papiers am 28.10.2026 auf 88,76 USD belief. Damit hätte sich der Wert des ursprünglichen Investments um 77,09 Prozent vermehrt.

Charles Schwab wurde jüngst mit einem Börsenwert von 153,73 Mrd. USD gelistet.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at