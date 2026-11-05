Charles Schwab Aktie
WKN: 874171 / ISIN: US8085131055
|Profitable Charles Schwab-Investition?
|
05.11.2026 16:03:50
S&P 500-Titel Charles Schwab-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Charles Schwab von vor 5 Jahren abgeworfen
Heute vor 5 Jahren wurden Trades Charles Schwab-Anteilen via Börse NYSE ausgeführt. Zum Handelsende standen Charles Schwab-Anteile an diesem Tag bei 81,15 USD. Bei einer 100-USD-Investition vor 5 Jahren, hätten Anleger nun 1,232 Charles Schwab-Aktien im Depot. Da sich der Wert eines Anteils am 04.11.2026 auf 93,37 USD (Schlussstand) belief, wäre die ursprüngliche Investition nun 115,06 USD wert. Damit wäre der Wert des ursprünglichen Investments um 15,06 Prozent angezogen.
Zuletzt verbuchte Charles Schwab einen Börsenwert von 154,12 Mrd. USD.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
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