Charles Schwab Aktie
WKN: 874171 / ISIN: US8085131055
|Langfristige Investition
|
12.11.2026 16:03:44
S&P 500-Titel Charles Schwab-Aktie: So viel hätten Anleger an einem Charles Schwab-Investment von vor 10 Jahren verdient
Heute vor 10 Jahren fand an der Börse NYSE wochenend-bedingt kein Handel mit dem Charles Schwab-Papier statt. Den vorangegangenen Handelstag beendete die Charles Schwab-Aktie bei 36,08 USD. Wenn zu diesem Zeitpunkt 1 000 USD in das Papier investiert worden wären, hätte man nun 27,716 Charles Schwab-Aktien im Depot. Da sich der letzte Schlusskurs des Charles Schwab-Papiers auf 92,78 USD belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 2 571,51 USD wert. Daraus ergibt sich eine Erhöhung des ursprünglichen Investments um 157,15 Prozent.
Der Charles Schwab-Wert an der Börse wurde auf 160,50 Mrd. USD beziffert.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
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