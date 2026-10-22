Charles Schwab Aktie
WKN: 874171 / ISIN: US8085131055
|Rentable Charles Schwab-Investition?
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22.10.2026 16:03:46
S&P 500-Titel Charles Schwab-Aktie: So viel Verlust hätte eine Charles Schwab-Investition von vor einem Jahr eingebracht
Die Charles Schwab-Aktie wurde heute vor 1 Jahr an der Börse NYSE gehandelt. Diesen Tag beendete die Charles Schwab-Aktie bei 94,31 USD. Bei einem Charles Schwab-Investment von 1 000 USD zu diesem Zeitpunkt, hätte ein Anleger nun 10,603 Charles Schwab-Aktien. Mit dem vergangenen Schlussstand vom 21.10.2026 gerechnet (91,64 USD), wäre das Investment nun 971,69 USD wert. Mit einer Performance von -2,83 Prozent hätte sich die Investition somit negativ entwickelt.
Die Marktkapitalisierung von Charles Schwab belief sich zuletzt auf 156,59 Mrd. USD.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
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