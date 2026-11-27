Charte a Aktie
WKN DE: A2AJX9 / ISIN: US16119P1084
|Profitabler Charter A-Einstieg?
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27.11.2026 16:03:34
S&P 500-Titel Charter A-Aktie: So viel hätten Anleger an einem Charter A-Investment von vor 10 Jahren verloren
Am 27.11.2016 wurde die Charter A-Aktie via Börse NAS wochenend-bedingt nicht gehandelt. Der Schlusskurs der Charter A-Aktie betrug am vorangegangen Handelstag 275,50 USD. Wenn man vor 10 Jahren 1 000 USD in die Charter A-Aktie investiert hätte, wäre man nun im Besitz von 3,630 Anteilen. Da sich der Wert eines Anteils am 25.11.2026 auf 147,27 USD (Schlussstand) belief, wäre die ursprüngliche Investition nun 534,56 USD wert. Das entspricht einer Abnahme von 46,54 Prozent.
Charter A wurde am Markt mit 23,59 Mrd. USD bewertet.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
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