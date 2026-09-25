Charte a Aktie
WKN DE: A2AJX9 / ISIN: US16119P1084
|Langfristige Anlage
|
25.09.2026 16:04:00
S&P 500-Titel Charter A-Aktie: So viel hätten Anleger an einem Charter A-Investment von vor 5 Jahren verloren
Charter A-Anteile wurden heute vor 5 Jahren via Börse NAS wochenend-bedingt nicht gehandelt. Der Schlusskurs der Anteile betrug am vorangegangen Handelstag 739,17 USD. Wenn ein Anleger damals 1 000 USD in die Charter A-Aktie investiert hätte, befänden sich nun 1,353 Anteile in seinem Depot. Mit dem vergangenen Schlussstand 117,55 USD gerechnet, wäre die Investition nun 159,03 USD wert. Damit hätte sich das Investment um 84,10 Prozent vermindert.
Zuletzt ergab sich für Charter A eine Börsenbewertung in Höhe von 18,75 Mrd. USD.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
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